В Массандре грузовик задавил женщину с младенцем

ЯЛТА, 27 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Грузовик "КамАЗ" сбил насмерть женщину и младенца в крымском поселке Массандра под Ялтой, еще один ребенок госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель крымского управления ГИБДД.

Дорожное происшествие произошло в субботу в первой половине дня.

"Водитель "КамАЗа" двигался со стороны Алушты в сторону Ялты. На дороге, по предварительным данным, отказали тормоза, он не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части и заезд на второстепенную дорогу, в результате чего сбил трех пешеходов. Женщина шла с коляской и четырехлетним ребенком", — сказали в крымской Госавтоиспекции.

В результате женщина с младенцем угодили под колеса грузовика.

"Они были смертельно травмированы, а ребенок доставлен в больницу", — рассказали в ГИБДД.

Ведется расследование обстоятельств трагедии.

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