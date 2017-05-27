Один человек пострадал при жесткой посадке вертолета в Приморье

МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноармейском районе Приморья после отказа одного из двигателей, сообщил РИА новости источник в экстренных службах региона.

Ранее источник сообщал о жесткой посадке частного вертолета Ми-8 с 8 людьми на борту в Хабаровском крае.

"По уточненным данным, вертолет совершил аварийную посадку после отказа одного из двигателей в 30 километрах от населенного пункта Восток Красноармейского района Приморья", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поступила информация об одном пострадавшем. Всего на борту воздушного судна находились пять пассажиров и три члена экипажа. На место ЧП вылетели три поисковых вертолета.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ заявило, что проверяет информацию об аварийной посадке вертолета.