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Происшествия

Суд арестовал экс-бухгалтера "Седьмой студии" по делу о хищении госсредств

Сюжет:
Обыски в "Гоголь-центре" (36)
14:4927.05.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева на заседании в Пресненском суде МосквыБывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева на заседании в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал бывшего бухгалтера созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" Нину Масляеву по делу о хищении госсредств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева в Пресненском суде Москвы. 27 мая 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Экс-бухгалтеру "Седьмой студии" Масляевой предъявили обвинение в хищении
"Ходатайство следователя законно, обоснованно и подлежит удовлетворению. Избрать в отношении обвиняемой Масляевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", — сказала судья

Несколькими днями ранее указанный суд отказался заключать в СИЗО бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, отправив его под домашний арест.

Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин подозреваются в одном эпизоде мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. Из постановления суда следует, что компания "Седьмая студия" получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Следователь СК по Москве обосновал свое ходатайство тем, что обвиняемая может скрыться, либо повлиять на следствие. Прокурор поддержала следователя, отметив, что его требование об аресте Масляевой обоснованно. Возбуждение уголовного дела, следует из оглашенных материалов, подписал глава СК Москвы Александр Дрыманов.

Сама обвиняемая выступила против ареста, заявив, что никакие деньги не брала. "Я не согласна. Не за какую границу я не скроюсь. Деньги, которые мне предъявляют, я не брала", — сказала она в суде.

Защитник Масляевой перечислил ряд заболеваний подзащитной, в том числе диабет, ишемическая болезнь сердца, артроз, атеросклероз сосудов головного мозга. Он считает, что заявление следователя — о якобы имеющихся у Масляевой намерениях скрыться или склонить свидетелей отказаться или изменить свои показания — является домыслом, не подтвержденным материалами дела.

Художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"На нее оказывалось психологическое давление, забрали ночью, в том числе оказывали давление сотрудники ФСБ, поместили ее в специальную камеру, где пытались выудить показания. Это за гранью, я считаю", — сказал адвокат Юрий Зайцев, прося избрать подзащитной домашний арест.

Ранее другой адвокат главного бухгалтера Павел Терухин рассказал РИА Новости, что Масляева признала вину и в своих показания в качестве подозреваемой рассказала следствию, что "она подписывала документы вместе с руководителем Итиным", который дал ей указание "подписать платежку" о переводе денег ООО "Инфо стиль". Эту компанию следствие считает фиктивной. Но в дальнейшем от этого адвоката обвиняемая отказалась.

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