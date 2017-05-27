В Москве разбираются с задержанием десятилетнего мальчика, читавшего стихи

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Инцидент с задержанием мальчика, читавшего стихи на Арбате в центре столицы всколыхнул общественность. Полиция, следователи и детские омбудсмены пообещали разобраться в ситуации.

Что произошло

В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Позже, в интернете появилась видеозапись задержания, снятая очевидцами. На видео женщина, которая называет себя знакомой ребенка, пытается помешать увезти его.

Официально в полиции подтвердили задержание мальчика. Как рассказали в ведомстве, полицейские увидели на Воздвиженке десятилетнего ребенка, который "находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин". Мальчик сказал, что занимается сбором денег и родителей или законных представителей с ним нет.

"Учитывая указанные обстоятельства, было принято решение забрать несовершеннолетнего с улицы, доставить в отдел полиции и вызвать для разбирательства его родителей", — говорится в сообщении МВД. Ведомство отмечает, что полицейские отказались отдать мальчика женщине, представившейся соседкой, так как это "являлось бы прямым нарушением закона".

Позднее ребенка передали отцу, который прибыл в отдел полиции.

Адвокат Татьяна Соломина сообщила в Twitter, что замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО принес мужчине извинения, и добавила, что протокол аннулируют. В разговоре с РИА Новости она подтвердила, что работает по этому делу.

Ребенок дома. Отцу принесены извинения зам.начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО.Протокол будет аннулирован — Соломина Татьяна (@SolominaTatiana) 27 мая 2017 г.

Начата проверка

Руководство центрального округа московского ГУМВД назначило проверку, чтобы оценить действия сотрудников, и пообещало объективно и всесторонне изучить все обстоятельства.

"Результаты проверки будут доведены до общественности", — заявил начальник пресс-службы ведомства Александр Князев.

Проверку проводит и Следственный комитет. Там пообещали изучить видео и опросить всех участников событий, чтобы установить картину произошедшего и дать правовую оценку действиям полицейских. Кроме того, следователи примут решение в отношении родителей ребенка, а также выяснят, попадают ли действия женщины на записи под статью "применение насилия в отношении представителя власти".

В московском департаменте труда и социальной защиты населения РИА Новости сообщили, что ребенок не является сиротой, ни он, ни его семья на учете не состоят.

В центре Москвы задержали ребенка за чтение "Гамлета" pic.twitter.com/7N2lRB7Pa7 — Nitin Dogra (@er_dogra) 27 мая 2017 г.

Омбудсмены обещают разобраться

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации.

"Вчера в Москве задержали мальчика. Я,конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок… Разберемся во всем обязательно", — написала она на своей странице в Facebook

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович назвал действия полиции жесткими и труднообъяснимыми. По его мнению, "полицейские должны гораздо лучше понимать, что это ребенок — здесь нужны особые действия".

"МВД, конечно, обещает разобраться в ситуации, и мы со своей стороны тоже будем разбираться и разбираемся", — заявил Бунимович РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что полицейские должны обладать документальными подтверждениями своих действий.

"Со стороны общественности есть видео, которое выложено в социальные сети. Я считаю, что в таких случаях у полицейских тоже должны быть не только слова, но и документальные свидетельства, действительно ли были, как они утверждали, факты попрошайничества или это кому-то померещилось", — пояснил омбудсмен.

Он отметил, что семье мальчика "принесли извинения", и поблагодарил "неравнодушных людей, которые подняли этот вопрос", и юристов, которые подключились к разбирательству, благодаря чему ребенка передали отцу.

"Это самое настоящее попрошайничество"

В свою очередь, председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Диана Гурцкая назвала действия правоохранителей оправданными.

"Сейчас развернута какая-то дикая травля полицейских, забравших ребенка с улицы. Считаю, что их действия оправданы. Как можно было этой посторонней и неадекватной женщине отдать мальчика? И какие здесь могут быть споры? То, что он декламировал "Гамлета", а не держал табличку о спасении жизни больной матери, ничего не меняет", — сказала Гурцкая РИА Новости.

Общественница напомнила, что Уголовный кодекс предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в бродяжничество и попрошайничество.

"Ребенок стоял один на улице и собирал деньги, читая стихи. Это самое настоящее попрошайничество. Родителей с ним не было. Когда полиция стала увозить в отделение, появилась женщина, представившаяся знакомой ребенка, стала ругаться матом и требовать отдать ей мальчика. Это все зафиксировано и выложено в сети. Внимательно прослушала запись", — пояснила она.

В соответствии со статьей 151 Уголовного кодекса, за вовлечение ребенка в попрошайничество родителям может грозить ограничение свободы на срок от двух до четырех лет либо арест на срок от четырех до шести месяцев.