В Москве разбираются с задержанием десятилетнего мальчика, читавшего стихи

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Инцидент с задержанием мальчика, читавшего стихи на Арбате в центре столицы всколыхнул общественность. Полиция, следователи и детские омбудсмены пообещали разобраться в ситуации.
Что произошло
Официально в полиции подтвердили задержание мальчика. Как рассказали в ведомстве, полицейские увидели на Воздвиженке десятилетнего ребенка, который "находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин". Мальчик сказал, что занимается сбором денег и родителей или законных представителей с ним нет.
Позднее ребенка передали отцу, который прибыл в отдел полиции.
Адвокат Татьяна Соломина сообщила в Twitter, что замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО принес мужчине извинения, и добавила, что протокол аннулируют. В разговоре с РИА Новости она подтвердила, что работает по этому делу.
Ребенок дома. Отцу принесены извинения зам.начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО.Протокол будет аннулирован— Соломина Татьяна (@SolominaTatiana) 27 мая 2017 г.
Начата проверка
Руководство центрального округа московского ГУМВД назначило проверку, чтобы оценить действия сотрудников, и пообещало объективно и всесторонне изучить все обстоятельства.
Проверку проводит и Следственный комитет. Там пообещали изучить видео и опросить всех участников событий, чтобы установить картину произошедшего и дать правовую оценку действиям полицейских. Кроме того, следователи примут решение в отношении родителей ребенка, а также выяснят, попадают ли действия женщины на записи под статью "применение насилия в отношении представителя власти".
В московском департаменте труда и социальной защиты населения РИА Новости сообщили, что ребенок не является сиротой, ни он, ни его семья на учете не состоят.
В центре Москвы задержали ребенка за чтение "Гамлета" pic.twitter.com/7N2lRB7Pa7— Nitin Dogra (@er_dogra) 27 мая 2017 г.
Омбудсмены обещают разобраться
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации.
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович назвал действия полиции жесткими и труднообъяснимыми. По его мнению, "полицейские должны гораздо лучше понимать, что это ребенок — здесь нужны особые действия".
"МВД, конечно, обещает разобраться в ситуации, и мы со своей стороны тоже будем разбираться и разбираемся", — заявил Бунимович РИА Новости.
Он обратил внимание на то, что полицейские должны обладать документальными подтверждениями своих действий.
"Со стороны общественности есть видео, которое выложено в социальные сети. Я считаю, что в таких случаях у полицейских тоже должны быть не только слова, но и документальные свидетельства, действительно ли были, как они утверждали, факты попрошайничества или это кому-то померещилось", — пояснил омбудсмен.
Он отметил, что семье мальчика "принесли извинения", и поблагодарил "неравнодушных людей, которые подняли этот вопрос", и юристов, которые подключились к разбирательству, благодаря чему ребенка передали отцу.
"Это самое настоящее попрошайничество"
В свою очередь, председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Диана Гурцкая назвала действия правоохранителей оправданными.
"Сейчас развернута какая-то дикая травля полицейских, забравших ребенка с улицы. Считаю, что их действия оправданы. Как можно было этой посторонней и неадекватной женщине отдать мальчика? И какие здесь могут быть споры? То, что он декламировал "Гамлета", а не держал табличку о спасении жизни больной матери, ничего не меняет", — сказала Гурцкая РИА Новости.
Общественница напомнила, что Уголовный кодекс предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в бродяжничество и попрошайничество.
В соответствии со статьей 151 Уголовного кодекса, за вовлечение ребенка в попрошайничество родителям может грозить ограничение свободы на срок от двух до четырех лет либо арест на срок от четырех до шести месяцев.