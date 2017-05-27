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Происшествия

В Москве разбираются с задержанием десятилетнего мальчика, читавшего стихи

14:3227.05.2017
(обновлено: 14:41 27.05.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСотрудник полиции на улице Москвы. Архивное фотоСотрудник полиции на улице Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Инцидент с задержанием мальчика, читавшего стихи на Арбате в центре столицы всколыхнул общественность. Полиция, следователи и детские омбудсмены пообещали разобраться в ситуации.

Что произошло

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Задержанный в Москве мальчик сам рассказал полиции, что попрошайничает
В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Позже, в интернете появилась видеозапись задержания, снятая очевидцами. На видео женщина, которая называет себя знакомой ребенка, пытается помешать увезти его.

Официально в полиции подтвердили задержание мальчика. Как рассказали в ведомстве, полицейские увидели на Воздвиженке десятилетнего ребенка, который "находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин". Мальчик сказал, что занимается сбором денег и родителей или законных представителей с ним нет.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Бунимович прокомментировал задержание ребенка в центре Москвы
"Учитывая указанные обстоятельства, было принято решение забрать несовершеннолетнего с улицы, доставить в отдел полиции и вызвать для разбирательства его родителей", — говорится в сообщении МВД. Ведомство отмечает, что полицейские отказались отдать мальчика женщине, представившейся соседкой, так как это "являлось бы прямым нарушением закона".

Позднее ребенка передали отцу, который прибыл в отдел полиции.

Адвокат Татьяна Соломина сообщила в Twitter, что замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО принес мужчине извинения, и добавила, что протокол аннулируют. В разговоре с РИА Новости она подтвердила, что работает по этому делу.

Начата проверка

Руководство центрального округа московского ГУМВД назначило проверку, чтобы оценить действия сотрудников, и пообещало объективно и всесторонне изучить все обстоятельства.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
СК оценит действия участников инцидента с задержанием мальчика в Москве
"Результаты проверки будут доведены до общественности", — заявил начальник пресс-службы ведомства Александр Князев.

Проверку проводит и Следственный комитет. Там пообещали изучить видео и опросить всех участников событий, чтобы установить картину произошедшего и дать правовую оценку действиям полицейских. Кроме того, следователи примут решение в отношении родителей ребенка, а также выяснят, попадают ли действия женщины на записи под статью "применение насилия в отношении представителя власти".

В московском департаменте труда и социальной защиты населения РИА Новости сообщили, что ребенок не является сиротой, ни он, ни его семья на учете не состоят.

Омбудсмены обещают разобраться

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Детский омбудсмен разберется с задержанием мальчика в центре Москвы
"Вчера в Москве задержали мальчика. Я,конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок… Разберемся во всем обязательно", — написала она на своей странице в Facebook.

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович назвал действия полиции жесткими и труднообъяснимыми. По его мнению, "полицейские должны гораздо лучше понимать, что это ребенок — здесь нужны особые действия".

"МВД, конечно, обещает разобраться в ситуации, и мы со своей стороны тоже будем разбираться и разбираемся", — заявил Бунимович РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что полицейские должны обладать документальными подтверждениями своих действий.

"Со стороны общественности есть видео, которое выложено в социальные сети. Я считаю, что в таких случаях у полицейских тоже должны быть не только слова, но и документальные свидетельства, действительно ли были, как они утверждали, факты попрошайничества или это кому-то померещилось", — пояснил омбудсмен.

Он отметил, что семье мальчика "принесли извинения", и поблагодарил "неравнодушных людей, которые подняли этот вопрос", и юристов, которые подключились к разбирательству, благодаря чему ребенка передали отцу.

"Это самое настоящее попрошайничество"

В свою очередь, председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Диана Гурцкая назвала действия правоохранителей оправданными.

"Сейчас развернута какая-то дикая травля полицейских, забравших ребенка с улицы. Считаю, что их действия оправданы. Как можно было этой посторонней и неадекватной женщине отдать мальчика? И какие здесь могут быть споры? То, что он декламировал "Гамлета", а не держал табличку о спасении жизни больной матери, ничего не меняет", — сказала Гурцкая РИА Новости.

Общественница напомнила, что Уголовный кодекс предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в бродяжничество и попрошайничество.

Певица Диана Гурцкая. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Диана Гурцкая назвала оправданным задержание мальчика в центре Москвы
"Ребенок стоял один на улице и собирал деньги, читая стихи. Это самое настоящее попрошайничество. Родителей с ним не было. Когда полиция стала увозить в отделение, появилась женщина, представившаяся знакомой ребенка, стала ругаться матом и требовать отдать ей мальчика. Это все зафиксировано и выложено в сети. Внимательно прослушала запись", — пояснила она.

В соответствии со статьей 151 Уголовного кодекса, за вовлечение ребенка в попрошайничество родителям может грозить ограничение свободы на срок от двух до четырех лет либо арест на срок от четырех до шести месяцев.

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