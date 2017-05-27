Экс-бухгалтеру "Седьмой студии" Масляевой предъявили обвинение в хищении

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бывшему бухгалтеру созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" Нине Масляевой предъявлено обвинение в хищении госсредств, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайство следственных органов о заключении ее под стражу.

"Масляевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ. Предварительно она признавала вину в хищении, но после предъявления обвинения вину не признала, от показаний отказалась", — сказал следователь.

Ранее адвокат главного бухгалтера Павел Терухин рассказал РИА Новости, что Масляева в своих показания в качестве подозреваемой рассказала следствию, что "она подписывала документы вместе с руководителем Итиным", который дал ей указание "подписать платежку". Но в дальнейшем от этого адвоката обвиняемая отказалась.