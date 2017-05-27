Расследование в "Гоголь-Центре" не связано с творчеством, заявил Мединский

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал проявлять сдержанность и объективность при расследовании ситуации в "Гоголь-центре", а также заявил, что оно не имеет никакого отношения к вопросам творчества – речь, по его словам, идет исключительно о технических и бухгалтерских делах.
"Мы стараемся, чтобы как можно больше приходило в культурную отрасль внешних денег — не только спонсорских, но и чтобы люди приходили и покупали билеты… Я посмотрел внимательно отчетность "Гоголь-центра". И посещаемость, и его доходность последние годы растут, но на входе ничего особенного не было", — сказал Мединский в интервью программе "Вести в субботу".
Он отметил, что ситуация с обысками его смутила.
Мединский также сказал, что возможно, "это в целом поднимет проблематику более тактичного подхода при ведении расследования".
"Это расследование не имеет никакого отношения к вопросам творчества… В данном случае речь идет исключительно о технических, финансовых и бухгалтерских делах. И здесь надо быть сдержанным со всех сторон, проявлять максимальную взвешенность, осторожность и объективность, особенно с учетом того, что, вне всякого сомнения, люди, которых это волнует, они лидеры, они известны на всю страну, а зачастую и на весь мир", — добавил Мединский.