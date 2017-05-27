Расследование в "Гоголь-Центре" не связано с творчеством, заявил Мединский

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал проявлять сдержанность и объективность при расследовании ситуации в "Гоголь-центре", а также заявил, что оно не имеет никакого отношения к вопросам творчества – речь, по его словам, идет исключительно о технических и бухгалтерских делах.

Обыски в "Гоголь-центре" и дома у его худрука Серебренникова прошли 23 мая в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, в 2011-2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее отмечал глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в то время Минкультуры ежегодно выделяло "Седьмой студии" деньги на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.

"Мы стараемся, чтобы как можно больше приходило в культурную отрасль внешних денег — не только спонсорских, но и чтобы люди приходили и покупали билеты… Я посмотрел внимательно отчетность "Гоголь-центра". И посещаемость, и его доходность последние годы растут, но на входе ничего особенного не было", — сказал Мединский в интервью программе "Вести в субботу".

Он отметил, что ситуация с обысками его смутила.

"Меня смутила и очень огорчила вся эта ситуация. Более того, сказать, что я огорчен, — это ничего не сказать. Мне кажется, что поскольку это произошло, то самое главное — обеим сторонам проявить сдержанность и объективность. С одной стороны, мы, конечно, помогаем следствию, передаем необходимые документы, Москва дает необходимые документы, с другой, — такую же сдержанность надо проявить и деятелям культуры, потому что речь совсем не идет о творчестве, и, конечно, следователям тоже, когда они общаются в рамках, установленных регламентом, привычных и понятных, с людьми творческими", — отметил он.

Мединский также сказал, что возможно, "это в целом поднимет проблематику более тактичного подхода при ведении расследования".

"Это расследование не имеет никакого отношения к вопросам творчества… В данном случае речь идет исключительно о технических, финансовых и бухгалтерских делах. И здесь надо быть сдержанным со всех сторон, проявлять максимальную взвешенность, осторожность и объективность, особенно с учетом того, что, вне всякого сомнения, люди, которых это волнует, они лидеры, они известны на всю страну, а зачастую и на весь мир", — добавил Мединский.