В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Можайском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Информацию о падении самолета подтвердили в региональном главке МЧС.

"Самолет упал в одном километре от населенного пункта Горки. Два человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", — сказал агентству источник в экстренных службах.

По его словам, принадлежность самолета, личности пилотов и обстоятельства крушения уточняются.

Как рассказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС, самолет Як-18 упал в поле в районе 108-го километра Можайского шоссе. В 12.35 пожар на месте крушения был потушен.