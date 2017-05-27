В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Можайском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Информацию о падении самолета подтвердили в региональном главке МЧС.
По его словам, принадлежность самолета, личности пилотов и обстоятельства крушения уточняются.
Как рассказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС, самолет Як-18 упал в поле в районе 108-го километра Можайского шоссе. В 12.35 пожар на месте крушения был потушен.