Из квартиры в Екатеринбурге по решению суда вывезли тонну мусора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Тонну мусора вывезли по решению суда из квартиры в Екатеринбурге, в которой жильцы устроили свалку, сообщает управление ФССП по Свердловской области.

"Три года назад женщина почувствовала посторонний запах, доносящийся из квартиры по соседству. Обратилась несколько раз к одному из хозяев квартиры, но он уверил, что это пахнет из подвала или из других квартир. Спустя несколько лет, когда никаких сомнений в том, что запах исходит именно из этой квартиры, не было, жительница дома, отчаявшись и потеряв надежду на благоразумие соседей, обратилась в суд", — говорится в сообщении.

Суд обязал трех собственников квартиры – отца, мать и сына — убрать мусор в их квартире по улице Черепанова и произвести дезинфекцию. Приставы неоднократно уведомляли жильцов о необходимости исполнения решения суда. "Но все тщетно. Дверь никто не открывал", — отмечает управление.

В итоге дверь в помещение была вскрыта. Должники оказались дома и сами открыли вторую дверь. Клининговая компания приступила к уборке помещения и утилизации мусора. Как уточняется в сообщении, из жилого помещения было вывезено около тонны отбросов.