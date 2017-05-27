В ДТП под Барнаулом погибли пять человек

БАРНАУЛ, 27 мая — РИА Новости. Пять человек погибли, еще один пострадал в результате ДТП на трассе под Барнаулом, сообщает в субботу ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером на автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт" между городами Барнаул и Новоалтайск.

"Водитель, управляя автомобилем Honda Stream, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-3110. В результате ДТП скончались водитель и пассажиры иномарки, а также пассажир второго автомобиля", — говорится в сообщении.

Виновник происшествия доставлен в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.