В ДТП под Барнаулом погибли пять человек

БАРНАУЛ, 27 мая — РИА Новости. Пять человек погибли, еще один пострадал в результате ДТП на трассе под Барнаулом, сообщает в субботу ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Водитель, управляя автомобилем Honda Stream, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-3110. В результате ДТП скончались водитель и пассажиры иномарки, а также пассажир второго автомобиля", — говорится в сообщении.
Виновник происшествия доставлен в больницу.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.