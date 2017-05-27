Пропавших под Пензой женщину с ребенком нашли живыми

САРАТОВ, 27 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жительница Пензенской области Ирина Теряева и ее четырехлетняя дочь, об исчезновении которых заявили родственники, найдены живыми спустя неделю после начала их розыска, сообщило областное управление СК РФ.
"Установлено местонахождение 32-летней Ирины Игоревны Теряевой и ее четырехлетней дочери. По предварительным данным, женщина с ребенком находилась у знакомых в Калужской области. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении них не имеется", — говорится в сообщении.