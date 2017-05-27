Пропавших под Пензой женщину с ребенком нашли живыми

САРАТОВ, 27 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жительница Пензенской области Ирина Теряева и ее четырехлетняя дочь, об исчезновении которых заявили родственники, найдены живыми спустя неделю после начала их розыска, сообщило областное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что 19 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 32-летней Теряевой и ее дочери, не выходивших на связь с родственниками с 17 мая. Полиция со ссылкой на слова матери Теряевой сообщила, что пропавшие 9 мая уехали из дома в одном из сел Неверкинского района в Пензу. Следствие рассматривало в качестве основной версии их исчезновения отъезд к родственникам или знакомым в других городах.

"Установлено местонахождение 32-летней Ирины Игоревны Теряевой и ее четырехлетней дочери. По предварительным данным, женщина с ребенком находилась у знакомых в Калужской области. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении них не имеется", — говорится в сообщении.