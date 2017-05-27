В московской полиции проверяют причины задержания мальчика, читавшего стихи

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Руководство центрального округа столичной полиции назначило проверку по факту задержания мальчика, которого увезли в отделение после чтения стихов в центре Москвы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД России по Москве Александр Князев.
"Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошёл 26 мая на улице Воздвиженка в 19.40", — сказал Князев.
По его словам, в ходе проверки будут тщательно, объективно и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего и будет дана оценка действиям сотрудников полиции.
"Результаты проверки будут доведены до общественности", — заявил он.