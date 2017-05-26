Бастрыкин поручил проверить регионы после сообщений о жестокости нянь

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проверить наличие в регионах случаев жестокого обращения нянь с детьми, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в пятницу в эфире одного из федеральных каналов показали сюжет, рассказывающий о жестоком обращении нянь с детьми во время отсутствия их родителей. Такие случаи были зафиксированы в Татарстане, Башкортостане, Москве и Еврейской автономной области.

"Александр Бастрыкин дал указание руководителям территориальных следственных органов проверить, были ли аналогичные случаи на подведомственных территориях, и выяснить, проводились ли по ним следственными органами уголовно-процессуальные мероприятия", — сказала Петренко.

Соответствующие подразделения центрального аппарата СК РФ должны будут оценить полноту и правильность проведенных региональными органами проверок и законность принятых решений.