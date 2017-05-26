Суд начал процедуру банкротства бывшего депутата ГД Алексея Митрофанова

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление московского ООО "БМВ Банк" о банкротстве политика, бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства для граждан — реструктуризацию долгов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд включил в реестр требований кредиторов Митрофанова его задолженность перед БМВ Банком в размере 7,4 миллиона рублей. Финансовым управляющим должника утвержден Виктор Ельцов. Суд назначил рассмотрение плана реструктуризации на 27 октября.