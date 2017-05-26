В Мурманске трое полицейских обгорели при неизвестных обстоятельствах

МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Следователи в Мурманске возбудили уголовное дело по факту получения термических ожогов тремя полицейскими, обстоятельства преступления при этом остаются неизвестными.

"По факту получения термических ожогов тремя сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело", — сообщила РИА Новости в пятницу представитель регионального управления СК РФ Наталья Тростина.

Дело расследуется по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Кто и когда ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, что привело к таким последствиям, неясно.

По данным следствия, пострадавшие сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

В региональном УМВД агентству заявили, что не комментируют ситуацию.