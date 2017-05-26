В Мурманске трое полицейских обгорели при неизвестных обстоятельствах

МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Следователи в Мурманске возбудили уголовное дело по факту получения термических ожогов тремя полицейскими, обстоятельства преступления при этом остаются неизвестными.
Дело расследуется по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Кто и когда ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, что привело к таким последствиям, неясно.
По данным следствия, пострадавшие сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.
В региональном УМВД агентству заявили, что не комментируют ситуацию.