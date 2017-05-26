Под Кировом горят два многоквартирных дома

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Два многоквартирных жилых дома загорелись в пятницу днем на площади порядка 300 квадратных метров после перехода огня с хозяйственных построек в Орлове Кировской области, эвакуированы 35 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Набережная пожар с хозпостроек перешел на два двухэтажных деревянных восьмиквартирных жилых дома. Общая площадь пожара вместе с постройками составляет 600 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из горящих домов выведены 35 человек, в том числе 12 детей.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, пожар в хозяйственных постройках на улице Набережная начался в 07.46 пятницы, перекинувшись затем на два жилых дома. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения МЧС Кировской области.