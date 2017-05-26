Жительницу Татарстана будут судить за нападение с ножом на медика скорой

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Женщина, по версии следствия, напавшая в пьяном виде на медика скорой помощи в Татарстане, пойдет под суд, сообщает в пятницу Следственный комитет России.

Инцидент произошел 25 марта в Набережных Челнах. Местный житель вызвал скорую помощь к пятимесячной дочери. Когда медики приехали, 29-летняя тетя девочки, распивавшая спиртные напитки вместе с отцом ребенка, ударила медработника ножом не менее двух раз. Врач была госпитализирована. При этом местонахождение матери девочки было неизвестно. Следствие по данному факту возбудило уголовное дело о покушении на убийство.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Евгении Рябовой. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причастность к совершению преступления Рябова не признала. В СК добавили, что в настоящее время "ребенок находится в специализированном помещении".

В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".