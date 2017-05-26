Пострадавшие от паводка в Ставропольском крае получат помощь и компенсации

ПОСЕЛОК ЛЕВОКУМКА (Ставропольский край), 26 мая — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков пообещал материальную помощь и компенсации из федерального бюджета всем пострадавшим от паводка в Ставропольском крае.

Как доложили министру, по данным на 22:00 мск 25 мая, в Ставропольском крае подтоплены более 1000 домовладений. Более 3,6 тысячи человек эвакуированы.

"В кратчайшие сроки после ухода воды должны быть составлены все списки пострадавших для оказания им помощи из федерального и регионального бюджетов", — сказал Пучков на оперативном совещании.

Министр пояснил, что из резервного фонда правительства РФ пострадавшие получат единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей и компенсацию за полностью утраченное имущество в 100 тысяч рублей.

"По поручению президента РФ я возглавляю всю оперативную группу по ликвидации чрезвычайной ситуации. Основная задача — адресная конкретная помощь каждому пострадавшему в зоне бедствия", — сказал Пучков. Он попросил направить в подтопленные районы комплексные медицинские бригады, в состав которых должны войти и педиатры.

Также Пучков распорядился сформировать комплексные бригады для первичных восстановительных работ. "Уже сейчас формируйте комплексные бригады для оказания помощи в проведении первичных восстановительных работ после ухода воды. Они должны будут оказать помощь каждому домовладению в расчистке территории, уборке мусора", — сказал министр в ходе оперативного совещания.

Пучков прибыл в Ставропольский край в ночь 26 мая и сразу отправился в наиболее пострадавший от паводка посёлок Левокумка, чтобы оценить ситуацию на месте. Уровень воды здесь начал немного спадать. "Сразу после ухода воды должна начаться оценка ущерба. Она должна осуществляться открыто, прозрачно и с привлечением общественности. В случае необходимости проводите сходы граждан", — сказал Пучков. Он поставил задачу доводить до людей всю информацию о принимаемых мерах.