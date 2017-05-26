В двух областях восстановили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение

ВОРОНЕЖ, 26 мая — РИА Новости. Энергетики устранили возникшие из-за непогоды аварии на сетях энергоснабжения, оставившие без света около 4 тысяч жителей четырех районов во Владимирской области, а также порядка 20 тысяч человек в Ивановской области, сообщают региональные управления МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за грозы и сильного ветра около 15.00 мск 22 населенных пункта с населением около 2,5 тысячи жителей в Киржачском и Петушинском районах Владимирской области остались без электричества. В 18.10 мск поступило сообщение о нарушении энергоснабжения в Юрьев-Польском и Собинском районах, в результате без электроэнергии осталось 26 населенных пунктов и 1161 житель.

В Ивановской области из-за грозового фронта в зону отключения электроэнергии попали около 20 тысяч человек. В области, по информации энергетиков, наибольшее количество отключенных потребителей зафиксировано в Тейковском, Лежневском и Ивановском районах.

"В Киржачском и Петушинском районах… по состоянию на 22.00 энергоснабжение восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении владимирского управления МЧС. Также, по данным спасательного ведомства, восстановлено энергоснабжение в Юрьев-Польском и Собинском районах.

Об успешном восстановлении подачи энергии сообщили и спасатели Ивановской области. "В настоящий момент энергоснабжение восстановлено во всей Ивановской области, остались только садоводческие кооперативы", — сказал собеседник агентства.