Глава МЧС прибыл в пострадавший от паводков Ставропольский край

ПОСЕЛОК ЛЕВОКУМКА (Ставропольский край), 26 мая — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ставропольский край, где из-за проливных дождей начался паводок, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий стихийного бедствия и оказание помощи пострадавшим, сообщает МЧС.

"Сразу после прилёта в Минеральные Воды министр в сопровождении губернатора Владимира Владимирова отправился в наиболее пострадавший от паводка поселок Левокумка для оценки ситуации на месте", — сказал собеседник агентства.

Пучков проверил, как организованы работы в ночное время и пообщался с местными жителями.

По последним данным, из-за обильных осадков подтоплены 377 жилых дома, где проживает 1109 человек. От паводка пострадали 19 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. Отселены 803 человека, в том числе 200 детей. Всего в борьбе со стихией уже задействованы более 2500 человек и 370 единиц техники, в том числе из других регионов России.