"Гоголь-центр" поблагодарил всех, кто поддержал театр и Серебренникова

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Московский театр "Гоголь-центр", где недавно прошел обыск, разместил на своем сайте обращение с благодарностью за поддержку.

"Мы благодарим за поддержку Кирилла Серебренникова и нашего театра, о большем невозможно просить и большее невозможно представить. Это в очередной раз заставляет нас убедиться в том, что мы делаем правильное дело. И сознание, что за нами стоит такая большая семья из наших коллег, из наших зрителей, помогает нам всем пережить это сложное время и двигаться дальше", сказано в обращении.

В сообщении указано, что работа театра уже вошла в обычный ритм: все заявленные в афише спектакли состоятся, репетиции продолжаются по графику.

"Мы убедительно просим СМИ не тиражировать ложную информацию о том, что дело о хищении как-либо связано с деятельностью "Гоголь-центра". Как только у Кирилла Семеновича появится возможность обратиться лично, он обязательно это сделает. Вся действительная информация о театре и его работе размещается только на официальном сайте и аккаунтах в соцсетях", — подчеркнули в театре.

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

На церемонии вручения наград в Кремле в среду актер Евгений Миронов передал президенту письмо "с просьбой обратить внимание на это дело". Письмо подписали кинематографисты и театральные деятели, в том числе Олег Табаков, Марк Захаров, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Алла Демидова и многие другие.