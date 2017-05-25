Сотрудников Спецсвязи уволили после инцидента на дороге во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Сотрудников Спецсвязи в Приморье уволили после инцидента на дороге во Владивостоке, написал в микроблоге в Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Ранее Росгвардия заявила, что установит законность действий работников Спецсвязи после появившегося видео, на котором они угрожают оружием водителю во Владивостоке. Ролик о дорожном конфликте был выложен в интернете на прошлой неделе, на видео люди в форме угрожают оружием водителю на одном из перекрестков. Проверку также начала краевые прокуратура и УМВД.

Сотрудники спецсвязи, угрожавшие в Приморье обидчику на дороге оружием, уволены. Первые итоги проверки.https://t.co/9LrPpDZrNP — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 24 мая 2017 г.

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"Сотрудники Спецсвязи, угрожавшие в Приморье обидчику на дороге оружием, уволены. Первые итоги проверки", — написал Хинштейн.

Также он отметил, что "итоговую оценку их действиям даст прокуратура".