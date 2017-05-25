Приморец ответит в суде за разработку вируса для сети сотового оператора

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в разработке вируса и угрозе распространения его в сети одного из сотовых операторов, сообщает прокуратура края.

"По версии следствия,… фигурант в конце августа 2016 года в корыстных целях создал вредоносное программное обеспечение, способное дестабилизировать работу одного из крупнейших сотовых операторов и блокировать компьютерную информацию неопределенного круга абонентов этого оператора сотовой связи", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, он отправил службе поддержки дальневосточного филиала компании несколько писем, в которых требовал заплатить ему деньги, чтобы он не использовал ПО. Действия приморца пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

Уголовное дело по статье "создание из корыстной заинтересованности компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного блокирования компьютерной информации" направлено в суд для рассмотрения по существу.