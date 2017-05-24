В Москве на Каховской линии метро остановили движение из-за ЧП с пассажиром

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Движение поездов московского метро на Каховской линии остановлено из-за инцидента с пассажиром, сообщает столичный метрополитен в своем микроблоге в Twitter.
Каховская линия. Нет движения поездов по всей линии. Причина — инцидент с пассажиром на ст Каширская.— Московское метро (@MetroOperativno) 24 мая 2017 г.
Каховская линия. Службы метро делают все возможное для скорейшего восстановления движения поездов на линии.— Московское метро (@MetroOperativno) 24 мая 2017 г.