На Кубани обнаружили незаконное производство алкоголя

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Росалкогольрегулирование (РАР) в ходе проверки помещения в станице Павловской (Краснодарский край) обнаружило незаконное производство алкоголя и около 1 миллиона поддельных федеральных специальных марок (ФСМ), сообщает ведомство в среду.

"Представителями межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу (ЮФО) совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю проведены контрольные мероприятия на территории Краснодарского края. В ходе проверки помещений в станице Павловская на улице Советской установлен факт нелегального производства алкогольной продукции", — говорится в сообщении.

Обнаружены, в частности, автоматическая и кустарная линии розлива, более 10,5 тысяч литров этилового спирта, более 37 тысяч бутылок поддельного алкоголя, акцизы и транспортное средство с нелегальной алкогольной продукцией.

В настоящее время технологическое оборудование, сырье, готовая продукция, транспорт и ФСМ арестованы. Также отобраны образцы продукции для проведения соответствующих экспертиз. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по ЮФО проводится административное расследование.