Прокуратура проверяет "антинаркотические" уроки в школе под Архангельском

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Прокуратура Архангельской области проводит проверку лекций о наркотиках в местной школе, говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на запрос РИА Новости.

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина в апреле сообщила, что направила в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой провести проверку в школе поселка Урдома Архангельской области в связи с обращением родителей учеников, для которых, по словам сенатора, проводились специальные лекции об употреблении наркотиков и алкоголя. По словам Мизулиной, в ее приемную поступило соответствующее обращение с жалобой на то, что в школе проводятся уроки, в ходе которых детям рассказывают о видах наркотиков.

"Проверка доводов вышеуказанного обращения поручена прокуратуре Архангельской области. Проверочные мероприятия в настоящее время не завершены", — говорится в ответе Генеральной прокуратуры РФ.

Мизулина ранее отметила, что, возможно, руководство школы изначально и преследовало некую благую цель, однако любая новая информация подобного рода может вызвать у детей неправильную реакцию.