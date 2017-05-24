Уроженка Дагестана пыталась завербовать сокамерницу в террористы

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Уроженка Дагестана, отбывающая наказание в колонии Челябинской области и пытавшаяся склонить к участию в незаконных вооруженных формированиях другую осужденную, проведет по решению суда в колонии 6 лет, сообщила в среду пресс-служба УФСБ по региону.

По данным УФСБ России по региону, 38-летняя уроженка Дагестана, осужденная за незаконный оборот наркотических средств и оружия, а также за содействие террористической деятельности и участие в незаконном вооруженном формировании, содержалась в исправительном учреждении ГУФСИН по Челябинской области. Из колонии женщина, как выяснило УФСБ, занималась вербовочной деятельностью в запрещенные в России международные террористические организации, проповедуя радикальную форму ислама. Она склоняла отбывающую наказание женщину к участию в деятельности незаконных вооруженных формирований на Ближнем Востоке после освобождения из колонии, и вскоре у этой женщины сложилось стойкое желание стать террористкой-смертницей, уточняет пресс-служба.

"Выездная сессия Приволжского окружного военного суда, рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела, признала 38-летнюю женщину виновной и назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Уроженка Дагестана признана виновной в "содействии террористической деятельности", уточняется в сообщении.

Во время расследования уголовного дела осужденные отказались от своих планов и намерений, раскаялись в содеянном, добавляет пресс-служба.