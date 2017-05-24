В Челябинской области на территории школы дети нашли двух степных гадюк

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Двух серых степных гадюк нашли на территории школы №4 Брединского района Челябинской области ее ученики, дети не пострадали, сообщил РИА Новости в среду исполняющий обязанности начальника отдела ГО и ЧС администрации Брединского района Равиль Мухаметшарипов.

"В понедельник из школы №4 поступил вызов дежурному диспетчеру о том, что на территории учреждения дети нашли двух змей. Были оповещены педагоги, учитель биологии данной школы сказал, что змеи – серые степные гадюки, они ядовиты. Приехав на место, я посадил змей в пластмассовую емкость и вывез в лес, где выпустил в естественную среду обитания", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обе змеи были длиной около 40 сантиметров. Дети в результате инцидента не пострадали, добавил он.

В настоящее время в школе проходят тематические часы, и будет проведено родительское собрание, посвященные тому, что делать при встрече со змеями, отметил Мухаметшарипов.