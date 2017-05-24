В Челябинской области на территории школы дети нашли двух степных гадюк

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Двух серых степных гадюк нашли на территории школы №4 Брединского района Челябинской области ее ученики, дети не пострадали, сообщил РИА Новости в среду исполняющий обязанности начальника отдела ГО и ЧС администрации Брединского района Равиль Мухаметшарипов.
Он уточнил, что обе змеи были длиной около 40 сантиметров. Дети в результате инцидента не пострадали, добавил он.
В настоящее время в школе проходят тематические часы, и будет проведено родительское собрание, посвященные тому, что делать при встрече со змеями, отметил Мухаметшарипов.