Порядочный человек: Хаматова зачитала письмо в поддержку Серебренникова

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Известные российские деятели искусства, в том числе Олег Табаков, Евгений Стычкин и Евгений Миронов, подписали письмо в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, где ранее во вторник прошли обыски по уголовному делу. Об этом сообщила актриса Чулпан Хаматова.

По словам артистки, Серебренников — порядочный и открытый человек, а также талантливый руководитель.

"Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческую деятельность театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова", — заявила Хаматова.

Она добавила, что худрук "Гоголь-центра" — "один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире". По словам Хаматовой, коллеги и друзья Серебренникова потрясены случившимся, но не собираются отменять спектакли.

Под письмом, которое зачитала актриса, оставили свои подписи такие именитые деятели культуры, как Олег Табаков, Марк Захаров, Евгений Миронов, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Нина Зархи и другие. Письмо подписала также редакция журнала "Искусство кино".

Обыски по делу о хищении

Во вторник днем стало известно, что обыски в "Гоголь-центре" и у Серебренникова идут по делу о хищении бюджетных денег в 2014 году.

"На основании материалов оперативных служб следователи проводят обыски… в рамках уголовного дела по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, обыски идут по нескольким адресам в различных субъектах России, "в том числе дома и по месту работы Кирилла Серебренникова".

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, которые были выделены государством на развитие и популяризацию искусства в России в соответствии с постановлением правительства.

"На основании материалов оперативных служб следователи главного следственного управления СК России по городу Москве в рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере проводят обысковые мероприятия у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе обыски проводятся по месту жительства и работы Кирилла Серебренникова", — говорится в сообщении СК.

В министерстве культуры России подтвердили, что "Седьмой студии" были выделены 216,5 миллиона рублей в период 2011-2014 годов на проект "Платформа".

"Срок действия постановления правительства истёк в 2014 году. С этого времени средства на проект не выделялись", — рассказал журналистам директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев.

В ведомстве также подчеркнули, что не имеют отношения к "Гоголь-центру" и не комментируют следственные мероприятия в отношении его художественного руководителя.

В департаменте культуры Москвы, в свою очередь, заявили, что ничего не знают о результатах обыска.

"Мы сами пока ничего не знаем и ждем результата", — сообщил РИА Новости глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Здание закрывали, но спектакль не отменяли

Здание "Гоголь-центр" было закрыто на вход и выход во время обысков, вокруг собрались журналисты и актеры театра, приехавшие на репетицию.

Театр вновь открылся только вечером. После этого, как сообщил корреспондент РИА Новости с места событий, с заднего двора выехали несколько автомобилей со спецномерами, предположительно, правоохранительных органов.

Несмотря на следственные мероприятия, вечерний спектакль в "Гоголь-центре" все же состоялся. Вечером, когда обыски уже подошли к концу, зрители могли свободно заходить в здание театра.

Повода информировать Кремль нет

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не политизировать ситуацию вокруг "Гоголь-центра". Он отметил, что главу государства не ставили в известность об обысках.

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"Здесь не нужно ничего политизировать, здесь нет повода для того, чтобы каким-то образом информировали Кремль", — заявил Песков. Он подчеркнул, что "речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств", в деле нет "политики" или "творчества".

"Ничего там нет, поэтому нет никакого повода для того, чтобы информировать Кремль", — заключил пресс-секретарь главы государства.

Просто свидетель

Позднее в СК рассказали, что Серебренникова допрашивали в качестве свидетеля. На выходе из здания Следственного комитета режиссер сообщил журналистам, что проходил по делу о хищении "в статусе свидетеля". После этого худрук "Гоголь-центра" сел в свою машину, отказавшись от дальнейших комментариев.