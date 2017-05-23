В Ростовской области взорвалась цистерна с горючим

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Один человек погиб и еще двое пострадали после хлопка цистерны, частично наполненной горючим, в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"На телефон "112" Миллеровского района поступило телефонное сообщение о пожаре в песчаном карьере у ст.Мальчевская. По прибытии на место установлено, что при проведении сварочных работ имел место хлопок цистерны, частично наполненной горючим. В результате происшествия погиб 1 человек – мужчина, возраст уточняется, и 2 человека пострадали – мужчины 1962 и 1987 годов рождения", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие отправлены в Центральную районную больницу.