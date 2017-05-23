В Екатеринбурге ребенок выжил после падения с десятого этажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Малолетний ребенок в Екатеринбурге выпал с 10 этажа, получил травмы, но остался жив; следствие проводит доследственную проверку по факту инцидента, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Свердловской области.

"Сейчас следователем СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, проводится соответствующее исследование. По сообщенным опрошенной матерью ребенка сведениям, несколько дней назад мальчик научился добираться к окну по батарее. Сейчас следователем СКР истребован и анализируется характеризующий материал на всех членов этой семьи. Проводятся опросы и иные необходимые мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По информации следствия, пострадавший мальчик – 2015 года рождения. Предварительно установлено, что в момент происшествия в квартире дома по улице Большакова, из окна которой выпал ребенок, находились сам мальчик, его мама и его дядя. Мама с мальчиком была в одной из комнат, в которой они проживают. Дядя находился в другой комнате. Ребенок с мамой смотрели мультфильмы. В один из моментов мама мальчика отлучилась на кухню, чтобы налить ребенку питья. Когда она вернулась в свою комнату, сына она не обнаружила. В комнате дяди его также не было. Тогда она подошла к окну в своей комнате и увидела, что оно приоткрыто. Глянув вниз, женщина обнаружила своего ребенка лежащим внизу.

Она сразу же спустилась во двор. Упавшего мальчика на руках к тому моменту уже держал проходивший мимо мужчина. Для ребенка была вызвана скорая помощь, сотрудниками которой он в экстренном порядке госпитализирован в больницу, где продолжает оставаться в настоящее время.

По имеющимся данным, падение ребенка смягчили ветви деревьев, растущих непосредственно под окнами многоэтажки. Кроме того, грунт, на который он упал, является мягким и сыпучим, уточняет СУ СК.