СМИ: расследование дела против Улюкаева завершено

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева завершено, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

"А.Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено", — цитирует агентство слова собеседника агентства, который добавил, что обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, задержанный в ноябре прошлого года, вину в получении взятки не признает.