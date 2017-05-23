В "Гоголь-центре" идут обыски по делу о хищении 200 млн рублей

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Возбуждено дело о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие искусства, в связи с этим по месту жительства и работы художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова идут обыски, сообщается на сайте СК.

По версии следствия, пока неустановленные лица из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов, выделенных на развитие и популяризацию искусства.

"На основании материалов оперативных служб следователи Главного следственного управления СК России по городу Москве в рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, проводят обысковые мероприятия у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе обыски проводятся по месту жительства и работы Кирилла Серебренникова", — говорится в сообщении.

В столичном департаменте культуры сообщили, что пока ничего не знают о результатах обысков. Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов также сообщил, что не обладает информацией о причинах проходящего в "Гоголь-центре".