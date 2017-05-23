В Забайкалье площадь лесных пожаров уменьшилась за сутки в 4,5 раза

КРАСНОЯРСК, 23 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае сократилась за сутки примерно в 4,5 раза с 391 до 86 гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

В понедельник в крае действовали три пожара в Борзинском и Петровск-Забайкальском районах на площади 21 гектар. Еще два лесных пожара в Красночикойском и Хилокском районах близ населенных пунктов Шонуй, Хушенга были локализованы на площади 370 гектаров.

"На 08.00 23 мая на территории лесного фонда Забайкальского края действуют четыре лесных пожара в Балейском, Красночикойском, Нерчинско-Заводском, Петровск-Забайкальском районах близ населенных пунктов Турга, Фомичево, Средняя, Малета на общей площади 68,50 гектара. Кроме того, лесной пожар в Читинском районе близ населенного пункта Верх-Нарым локализован на площади, покрытой лесом, 18 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

В тушении задействованы 104 человека и 20 единиц техники.