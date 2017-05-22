В Петербурге у пьяного дебошира, угрожавшего взрывом, нашли гранату

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Мужчина, угрожавший взрывом в одном из домов в Невском районе Санкт-Петербурга, был пьян и хранил в квартире гранату со взведенным запалом, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее представитель регионального ГУМВД сообщил РИА Новости, что в одном из домов на Товарищеском проспекте закрылся мужчина, заявив о том, что взорвет помещение. На место прибыли полицейские, жильцы были эвакуированы, а после переговоров мужчина вышел к правоохранителям с пустыми руками, пояснил собеседник агентства.

"Так как задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, то пояснить мотивы своего поступка и где находится граната, он не смог. Взрывотехники ОМОН осмотрели всю квартиру, и в шкафу в одной из комнат обнаружили ручную гранату Ф-1 с боевым запалом", — сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы, специалисты установили, что запал боевой гранаты был взведен. После ее обезвреживания она была передана полицейским экспертам.