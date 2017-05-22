Доренко прокомментировал иск из-за своих слов о Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор и ведущий радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко ответил юристу из Благовещенска Игорю Волобуеву, который подал иск в Арбитражный суд Москвы из-за нелицеприятных высказываний журналиста о столице Приамурья.

В январе Доренко заявил в радиоэфире, что после визита в Благовещенск город у него ассоциируется с ржавчиной и неприятным запахом от кошек. Волобуев в иске заявил, что "указанные оценочные суждения содержат в себе признаки диффамации и являются несостоятельными, а также неприемлемыми для распространения в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва". Юрист требует, чтобы суд обязал Доренко озвучить в радиоэфире ответ жителей Благовещенска на высказывание о городе, а также взыскать с журналиста госпошлину — шесть тысяч рублей.

Предварительное судебное заседание по иску к ООО "РУ ФМ" начнется 1 августа. Компания "РУ ФМ", согласно данным на сайте радиостанции, является учредителем радио "Говорит Москва".

"Благовещенск в очередной раз навязчиво, силами властей и общественности пытается заставить меня поменять мое мнение об этом городе. Мое мнение: несчастный, жуткий, невезучий город. Я помню его именно таким — образцово унылым. Но, безусловно, если уважаемый российский суд решит, что Благовещенск мне мил и приятен, я выполню решение суда и буду с чувством радостной симпатии, улыбаясь вспоминать это чудесное местечко", — приводятся слова Доренко на сайте радиостанции "Говорит Москва".

Как сообщалось ранее, в феврале с заявлением в прокуратуру Амурской области обратились представители Амурского областного союза женщин. Представители общественной организации попросили прокурора Амурской области обратиться в суд из-за распространения через СМИ оскорбительных сведений о жителях города. Тогда Доренко заявлял РИА Новости, что, по его мнению, не заслуживает такого внимания.