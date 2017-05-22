Авиадебошир из Израиля пытался открыть дверь самолета в Шереметьево

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Гражданин Израиля, летевший рейсом Тель-Авив — Москва, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался открыть дверь самолета, по данному факту было возбуждено дело по статье "хулиганство", а авиадебошир решением суда заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД России, 19 мая в аэропорту Шереметьево от командира самолета поступило сообщение о том, что на борту лайнера пьяный пассажир, использует ненормативную лексику и пытается открыть дверь самолета.

"В отношении пассажира самолета, следовавшего рейсом Тель-Авив — Москва, который во время полета угрожал безопасности лайнера и людей, возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 213 УК РФ… 21 мая 2017 года Химкинским городским судом вынесено постановление об избрании в отношении гражданина меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Волк.

Отмечается, что нарушителем правопорядка оказался 50-летний гражданин Израиля. Сотрудниками транспортной полиции он был задержан и доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево.

"Это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира после принятия законопроекта, который вводит уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте", — отметила Волк.