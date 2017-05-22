"Аэрофлот" подал иск против производителя Sukhoi Superjet 100

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" подала в апелляционный суд города Москвы иск против "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) с суммой исковых требований в 576 миллионов рублей, сообщается в материалах суда.

Исковое заявление поступило в суд 24 апреля было принято к производству, заседание по делу состоится 6 июня. При этом подробности дела не раскрываются.

Как сообщал в феврале глава Объединенной авиастроительной корпорации (ГСС входит в структуру корпорации) Юрий Слюсарь, ОАК планирует подписать контракт с "Аэрофлотом" на поставку 20 пассажирских самолетов SSJ100 в середине этого года и поставить первые 12 машин во второй половине года. Остальные восемь машин, по словам Слюсаря, будут поставлены "Аэрофлоту" в следующем году.

ГСС была образована в 2000 году для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. В настоящее время основным проектом компании является программа по созданию самолетов Sukhoi Superjet 100. Регионы продаж — Россия, страны СНГ, Китай, Индия, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Акционерами ГСС являются ПАО "Компания "Сухой" и стратегический партнер — World's Wing SA (дочерняя компания итальянской Alenia Aermacchi, группа Finmeccanica).