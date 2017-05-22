В Подмосковье от удара качелями погибла девочка

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Восьмилетняя девочка скончалась от удара качелями по голове в Ступинском районе Подмосковья, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщает ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Как отмечается, информация о гибели девочки на детской площадке поступила в правоохранительные органы 20 мая.

"Как установлено следствием, потерпевшая, находясь на детской площадке у одного из домов на улице Советской села Старая Ситня Ступинского района, упала, катаясь на качели, после чего возвращающимся по инерции сиденьем качели ей был причинен удар по голове. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас следователи проводят проверку.