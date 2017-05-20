Шепелев обжалует решение суда по иску Русфонда о деньгах на лечение Фриске

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Гражданский муж певицы и актрисы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев прокомментировал решение суда по иску благотворительной организации "Русфонд", собиравшей деньги на ее лечение.

На своей странице в Instagram Шепелев выразил свое удовлетворение тем, что в этом деле поставлена точка и что репутация Русфонда восстановлена, но решением суда он остался недоволен. По его словам, ни он, ни его сын "к этим деньгам не прикасались".

"В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске", — пишет он, добавляя, что ему неизвестно, на что они были потрачены в итоге.

Шепелев назвал эти действия "воровством", за которое его сын отвечать не должен, и пожаловался на то, что суд эти действия матери Фриске никак не квалифицировал.

"Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации — благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда ", — сказал он.

Жанна Фриске стала известной в 90-е годы как одна из участниц группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Кроме того, она отметилась несколькими ролями в российских фильмах. В 2015 году Фриске умерла от рака головного мозга.

В январе прошлого года Русфонд заявил о хищении собранных средств и попросил СК возбудить уголовное дело.

По данным организации, всего было собрано более 25 миллионов рублей, однако родственники Фриске отчитались только о четырех потраченных миллионах.

В итоге Перовский суд Москвы удовлетворил иск Русфонда и обязал ответчиков по этому делу вернуть недостающую сумму, так и не потраченную на лечение, то есть более 21 миллиона рублей.

В качестве ответчиков суд привлек мать Фриске Ольгу, отца Владимира, а также ее четырехлетнего сына Платона, интересы которого представляет его отец Дмитрий Шепелев.