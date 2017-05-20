Источник: при пожаре в трех домах под Вологдой пострадали 14 человек

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате пожара в трех многоквартирных жилых домах в Никольске Вологодской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По данным регионального управления МЧС, в пятницу утром в Никольске загорелись три многоквартирных деревянных жилых дома, куда перекинулся огонь с горящей бани. Пожар был локализован в пятницу в 11.30 мск на общей площади около 1 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано в 12.15. В пятницу сообщалось, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

"Пострадали 14 человек, двое из них госпитализированы, 12 пострадавшим помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в сгоревших домах было 22 квартиры, в которых проживали 72 человека, в том числе 20 детей.