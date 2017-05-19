На месте обрушения дома в Сочи обнаружили тело погибшего

КРАСНОДАР, 19 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Тело одного погибшего обнаружено на месте обрушения дома в центре Сочи, второй пострадавший доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о хлопке в центральном районе Сочи поступило на пульт дежурного в 20.46 пятницы. В 20.52 по прибытии пожарных подразделений и проведении разведки установлено, что произошло обрушение одноэтажного частного жилого строения без горения. Проводятся поисково-спасательные работы. По данным "Сочигоргаза", обрушившийся дом не был газифицирован.

"Обнаружен пострадавший, он доставлен в больницу. Также на месте происшествия обнаружен один труп, его личность устанавливается. По имеющимся данным, в строении находились два человека – мужчина и женщина", – отметил представитель СК.

По информации ведомства, в доме произошел хлопок газа. "В настоящий момент следователь находится на месте. Эта информация проверяется", – добавил собеседник агентства.