В Сочи после взрыва газа организована работа телефона горячей линии

КРАСНОДАР, 19 мая — РИА Новости, Светлана Берило. После обрушения одноэтажного дома в центре Сочи из-за взрыва газа организована работа телефона "горячей линии", сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о хлопке в центральном районе Сочи поступило на пульт дежурного в 20.46 пятницы. В 20.52 по прибытии пожарных подразделений и проведении разведки установлено, что произошло обрушение одноэтажного частного жилого строения без горения, под завалами могут находиться люди. Проводятся поисково-спасательные работы. На месте также работает следователь.

В МЧС отметили, что ведомство наращивает группировку для проведения аварийно-спасательных работ – проводятся работы по установке гидравлического оборудования для поднятия плит.

"В ГУМЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона доверия на базе центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 268 64 40",– сообщили в ведомстве.