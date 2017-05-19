МЧС России опровергло информацию об атаке вируса WannaCry на свои серверы

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. МЧС России опровергло информацию об атаке глобального компьютерного вируса WannaCry на свои серверы.

"Никакой вирусной атаки не было, все серверы и компьютерные системы как работали, так и работают в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе предположили, что "СМИ что-то перепутали".

"Несколько попыток вирусных атак на компьютеры министерства были зафиксированы неделю назад, 12 мая, но все они были успешно отражены. Других попыток не было зафиксировано", — отметили в МЧС.

Представитель ведомства добавил, что и неделю назад не пострадал ни один компьютер, не был заражен ни один сервер, включая базы данных.