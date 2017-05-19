Иск удовлетворен: суд обязал родных Фриске вернуть Русфонду 21,6 млн рублей

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску "Русфонда".

Именно эту сумму "Русфонд" требовал вернуть, поскольку родные певицы не предоставили подтверждения того, что деньги были потрачены на оплату медицинских услуг. При этом благотворительная организация заявила, что деньги были сняты со счетов матерью певицы за две недели до смерти дочери.

В качестве соответчиков по делу суд привлек отца певицы Владимира Фриске, мать Ольгу Копылову (Фриске) и малолетнего сына, интересы которого представлял гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев.

Шепелев иск не признал. Его представители утверждали, что иск должен был быть заявлен именно матери певицы. Кроме того, они требовали прекратить производство, а также назначить почерковедческую экспертизу подписей Жанны Фриске. В этих требованиях судья отказал.

В результате суд полностью удовлетворил иск Русфонда.

"Иск удовлетворить, взыскать с ответчиков солидарно 21 миллион 633 тысячи рублей, а также пошлину в размере 60 тысяч рублей", — заявил судья Сергей Савостьянов.

Как развивалось дело

Жанна Фриске стала известна благодаря выступлениям в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру.

В январе 2014 года стало известно, что у певицы опухоль мозга (глиобластома). Тогда с официальным заявлением выступил ее гражданский супруг, телеведущий Дмитрий Шепелев. Первый канал организовал сбор средств на лечение. На это откликнулись сотни тысяч россиян, и в итоге удалось собрать более 68 миллионов рублей — больше, чем требовалось.

В качестве финансового механизма акции выступил "Русфонд", который контролировал перечисленные деньги и отвечал за их сохранность. В конце января 2014 года фонд сообщил, что получил от американской клиники, где Фриске проходила лечение, счета и оплатил их. Кроме того, тогда же фонд заявил, что еще более 30 миллионов рублей он по желанию самой певицы перечислит на благотворительность.

"На 30 января сборы составили 68 746 583 рубля. После оплаты счета из клиники Жанны (4 665 600 рублей) и долга за ее предыдущее лечение в клинике Майами (3 613 420 рублей) остается 60 467 563 рубля. Если не будет возражений Жанниных благотворителей, Русфонд выделит 30 458 568 рублей из пожертвований на лечение детей с онкологическими заболеваниями", — говорилось в сообщении фонда.

Менее чем через полгода Жанны Фриске не стало — она скончалась 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе. Похоронили певицу на московском Николо-Архангельском кладбище.

Где деньги?

В октябре 2015 года в СМИ начали появляться материалы, авторы которых выражали обеспокоенность в связи с нецелевым расходованием средств, собранных на лечение Фриске, и предъявляли претензии "Русфонду".

Тогда фонд выступил с заявлением, в котором пояснил, что будущие наследники в соответствии с законодательством вступят в права наследования через полгода после смерти Фриске, тогда они и должны будут отчитаться о лечебных расходах.

Полгода истекли 16 декабря 2015 года, и выяснилось, что никаких отчетов от родственников Фриске благотворительная организация не получила.

"У "Русфонда" появилась весьма убедительная информация о том, что деньги со счета Жанны исчезли", — говорилось в заявлении, обнародованном 22 января 2016 года.

В документе уточнялось, всего фонд перечислил на счет Фриске 25,01 миллиона рублей, при этом еще при жизни певицы получил отчет о расходовании 4 120 959 рублей. Об оставшейся сумме – о 20 890 831 рубле – никакой информации предоставлено не было. В связи с этим "Русфонд" обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения денег.

Семья Фриске все претензии отвергла. Владимир Фриске вообще отрицал, что фонд обращался к нему по этому поводу, и требовал доказательств.

"Пусть они докажут, что ко мне обращались. Пусть покажут мне квитанции, если они отсылали, какие-то документы…" — сказал он тогда, подчеркнув, что всеми деньгами распоряжался Дмитрий Шепелев.

В результате еще через год Русфонд заявил, что родственники Фриске так и не представили документы, подтверждающие, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг, и подал в суд.

Дела семейные

Это не единственный судебный процесс, связанный с семьей Жанны Фриске. Летом прошлого года Савеловский суд Москвы рассматривал иски родителей и сестры певицы к Дмитрию Шепелеву об определении порядка общения с ребенком.

Поскольку дело касалось несовершеннолетнего, слушания проходили в закрытом режиме, но в октябре стало известно, что суд частично удовлетворил иск и разрешил отцу и матери Жанны Фриске общаться с внуком.

Тогда же, в октябре, Савеловский суд вынес еще одно решение, по иску матери певицы к изданию Life. Ольга Копылова требовала взыскать с 21 миллион рублей компенсации за публикацию, которая, по ее утверждению, порочила ее честь и достоинство. Суд этот иск полностью отклонил.