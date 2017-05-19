Суд отложил рассмотрение протеста на отказ в заочном аресте Юревича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд в пятницу отложил на 24 мая рассмотрение протеста прокурора против отказа выдать санкцию на заочный арест экс-главы Челябинской области Михаила Юревича, сообщила РИА Новости представитель суда Екатерина Масленникова.

"Отложили на 24 мая на 14.30 — по ходатайству следствия", — сказала собеседница агентства.

В Ленинский районный суд Екатеринбурга 12 мая поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юревича, однако суд отказался его удовлетворить. Позже прокуратура направила в облсуд апелляционный протест прокурора на постановление по мере пресечения в отношении Юревича, который планировалось рассмотреть 19 мая.

По данным следствия, Юревич систематически получал от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятки, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.