На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов из Курска

НАЛЬЧИК, 19 мая – РИА Новости. Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе трех альпинистов из Курска и вместе с ними спускаются вниз, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
"В 13.02 мск пятницы спасатели обнаружили альпинистов, все они живы и здоровы, запросили о помощи, так как на Эльбрусе ухудшились погодные условия. Сейчас они вместе со спасателями спускаются вниз", — сказал Беров.
Он уточнил, что группа альпинистов была зарегистрирована в спасательной службе.