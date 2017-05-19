На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов из Курска

Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Архивное фото

Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 19 мая – РИА Новости. Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе трех альпинистов из Курска и вместе с ними спускаются вниз, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Ранее сообщалось, что в 9.50 мск пятницы поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 4100 метров заблудилась группа из трех альпинистов из Курска, которые запросили помощь спасателей. На поиски спортсменов вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

"В 13.02 мск пятницы спасатели обнаружили альпинистов, все они живы и здоровы, запросили о помощи, так как на Эльбрусе ухудшились погодные условия. Сейчас они вместе со спасателями спускаются вниз", — сказал Беров.

Он уточнил, что группа альпинистов была зарегистрирована в спасательной службе.