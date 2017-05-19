В Коми при пожаре погибли три человека, в том числе двое детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара в республике Коми, при котором погибли женщина и двое детей, сообщает республиканское СУ СК РФ.

По данным ведомства, пожар произошел 18 мая около 18 часов в частном двухэтажном деревянном доме в поселке Сёйты Сыктывдинского района. В результате пожара погибла 60-летняя женщина и двое ее малолетних внуков 2012 и 2014 годов рождения.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Вероятной причиной пожара является неисправность электропроводки. Следователями проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Следователями уже произведен осмотр места пожара, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших, а также пожаро-техническая экспертиза для установления причин возгорания.