В Коми при пожаре погибли три человека, в том числе двое детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара в республике Коми, при котором погибли женщина и двое детей, сообщает республиканское СУ СК РФ.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"Вероятной причиной пожара является неисправность электропроводки. Следователями проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
Следователями уже произведен осмотр места пожара, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших, а также пожаро-техническая экспертиза для установления причин возгорания.