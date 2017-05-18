Росприроднадзор возбудил административное дело из-за выбросов на МНПЗ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Росприроднадзор возбудил административное дело‎ в отношении Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ, контролируется "Газпром нефтью") в связи с превышением выбросов, результаты проб воздуха будут готовы до 19 мая, сообщил журналистам представитель Минприроды.

"В связи с превышениями (выбросов — ред.) Росприроднадзором возбуждено административное дело, в рамках которого будет принято процессуальное решение, в том числе и с учетом отсутствия утвержденного проекта превышения допустимых выбросов", — сказал представитель министерства.

Он отметил, что сейчас у МНПЗ не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов. "Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки заводом планов поэтапного сокращения выбросов, в том числе по сероводороду", — сказал он.

"Результаты анализов будут готовы не позднее 19 мая", — сказал представитель министерства. По его словам, с пробами воздуха работают Росприроднадзор и департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Жители Капотни 15 мая пожаловались на неприятный запах. Согласно сведениям ГПБУ "Мосэкомониторинг", днем в понедельник концентрация сероводорода в воздухе в Капотне находилась в норме. Однако днём ранее, в воскресенье, ПДК сероводорода в Капотне отмечалось небольшим превышением — с 0,009 до 1,13 ПДК.

Вместе с тем в столичном районе Орехово-Борисово Южное в воскресенье было зафиксировано аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода: в 4 утра концентрация вещества в Гурьевском проезде была превышена в 10 раз, через час – в 17 раз, а к 6 утра – в 13 раз.

Представитель Минприроды сообщил РИА Новости 16 мая, что Росприроднадзор проводит внеплановую проверку МНПЗ после сообщений о запахе сероводорода в столице.