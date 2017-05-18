Экс-главу ОБЭП на Камчатке осудили на шесть лет за взятку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая — РИА Новости. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Петропавловску-Камчатскому осужден за взятку в 2,5 миллиона рублей на шесть лет лишения свободы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю, высокопоставленный сотрудник полиции за взятку в 2,5 миллиона рублей пообещал главному бухгалтеру коммерческого предприятия, в отношении которой осуществлялись проверочные мероприятия за мошенничество в особо крупном размере, поспособствовать максимальному затягиванию сроков возбуждения уголовного дела. Планировалось, что за это время женщина сможет скрыть принадлежащее ей имущество и покинуть пределы Камчатского края.

"Женщина передала деньги, предназначавшиеся полицейскому, через посредника, который был знакомым высокопоставленного сотрудника УМВД. Мужчина был задержан при получении взятки с поличным. Ему было предъявлено обвинение в посредничестве при взяточничестве", — напомнили в СК.

Приговором суда экс-начальнику отдела УМВД назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также с 10-летним запретом занимать должности в государственных органах. Кроме того, суд лишил его специального звания майора. Посредник приговорен к трем годам лишения свободы условно.

"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован", — добавил представитель надзорного ведомства.