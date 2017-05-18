В Забайкалье площадь пожаров за сутки увеличилась на 270 гектаров

КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Площадь пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась с 518 до 788 гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

В среду утром в крае действовало пять пожаров на площади 119 гектаров, пять возгораний было локализовано на территории в 399,5 гектара.

"По состоянию на 08.00 18 мая на территории лесного фонда Забайкальского края действуют шесть лесных пожаров в Красночикойском, Петровск-Забайкальском, Сретенском и Улетовском районах близ н.п. Красный Чикой, Фомичево, Шонуй, Малета, Бори, Татаурово на площади, покрытой лесом, 435 гектаров. Кроме того, три лесных пожара в Красночикойском и Хилокском районах близ населенных пунктов Байхор, Большая Речка, Харагун локализованы на общей площади 353 гектара. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

В тушении участвует 261 человек и 33 единицы техники. В среду было потушено пять пожаров на площади почти 180 гектаров.